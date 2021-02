Rossi, Buona Destra: “Da diversi anni ci si interroga sulle ragioni della decrescita”

Da diversi anni ci si interroga sulle ragioni della decrescita. A differenza di quanto sostengono i sovranisti come Salvini, il problema non è l’euro. Negli ultimi due decenni, infatti, il PIL pro capite dell’area dell’euro – esclusa l’Italia- è cresciuto in linea con quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito.

L’Italia, invece, è bloccata da vari fattori e la lista dei problemi è lunga e nota:

incertezza politica e ingovernabilità incertezza normativa e iperburocrazia scarsa qualità dell’azione della PA tempi lunghi della giustizia civile investiamo poco sia nel pubblico che nel privato, come ad esempio nel campo della ricerca e sviluppo modello di sviluppo errato in termini di capitale umano, dimensione d’impresa e specializzazione tecnica e produttività

Istruzione.

Giovani che non studiano

L’Italia è al primo posto nell’OCSE per la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, concorrenza e liberalizzazioni.

Nonostante la UE ci chieda da almeno un decennio di intervenire, i miglioramenti in questo campo sono pressoché nulli

Pressione fiscale relativamente elevata e e pesante cuneo fiscale sul lavoro.

Il Recovery Plan è l’occasione per mettere mano a questi problemi, combinando riforme ed investimenti nel modo più corretto possibile.