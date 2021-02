Rossi, Buona Destra: “Il problema principale dell’Italia è la mancanza di crescita”

Il problema principale dell’Italia è la mancanza di crescita che si protrae da oltre 30 anni.

La pandemia ha aggravato una situazione già fortemente compromessa perché la nostra economia non ha ancora recuperato i postumi della doppia recessione connessa con la crisi finanziaria globale e con la crisi del debito dell’area dell’euro.

Negli ultimi 25 anni l’Italia non ha mai superato il 2% di crescita annua. Dal 2000 al 2019 il nostro Paese ha avuto una crescita media dello 0,4%..

Mentre dal 2000 il PIL francese è aumentato del 32%, quello tedesco del 30,6%, quello spagnolo del 43,4% e quello medio UE (senza l’Italia) del 40,7%, il PIL italiano è cresciuto solo del 7,7%.

Le cause del ristagno sono molteplici

Secondo le analisi delle Istituzioni comunitarie, una delle principali difficoltà riscontrate dagli operatori economici privati, in particolare dalle PMI, nell’accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall’incertezza giuridica delle procedure amministrative. La iperburocrazia. Nei confronti dell’Italia, è stato pertanto più volte reiterato dall’Unione Europea l’invito ad intervenire in sede legislativa attraverso riforme volte a migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.

Finora nulla è stato fatto.

E’ indispensabile, allora, che il Recovery Plan contenga la riforma per una drastica semplificazione burocratica.