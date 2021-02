Rossi, Buona Destra: “Senatore Salvini, la sua è una minaccia?”

Dice Matteo Salvini che lui, a Draghi, proporrà di seguire “il modello Lombardia, il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni”.

In Italia, a oggi, ci sono stati 2.636.738 casi di positività al Coronavirus.

Di questi, 549.000 sono stati riscontrati in Lombardia: il 20,8%.

In Italia, a oggi, le vittime totali del Covid sono state 91.273.

Di queste, 27.453 sono state registrate in Lombardia: il 30%.

Nel Lazio, in Campania, in Abruzzo, in Trentino Alto-Adige e in Val d’Aosta la vaccinazione degli over 80 è già iniziata. In Lombardia non è stato ancora attivato nemmeno il portale per potersi registrare.

A questo, poi, aggiungiamoci gli errori nei conteggi (il numero dei guariti veniva sommato al numero dei deceduti); la delibera XI / 2906 con cui si stipavano persone positive al Covid nelle case di riposo per anziani; l’Ospedale “Fiera” Milano progettato con 600 posti e realizzato con 53; la fornitura di camici affidata, senza alcuna gara, al cognato del Presidente Fontana; le gaffes di Giulio Gallera e di Letizia Moratti e così via, verso l’infinito oltre.

Insomma, ci auguriamo che l’unica risposta di Draghi sia: “Senatore Salvini, la sua è una minaccia?”

(Abrogazione del suffragio universale)