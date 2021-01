Scanzi: “Continuo a leggere di questa mitologica opzione Draghi”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ovviamente il problema non sarebbe certo Draghi, le cui doti sono arcinote e che vedrei benissimo al Quirinale, ma la maggioranza mostruosa che lo disterrebbe. Ovvero tutti tranne fascisti e leghisti (chiedi scusa per la ripetizione). È il governo che sognano giornaloni, establishment, salotti radical chic, parte del centrodestra, parte del centrosinistra.

Ora: il governo Draghi, come tutti i governi dentro questa legislatura, non può nascere se non ci stanno (tutti) i 5 Stelle e larga parte del Pd.

E allora mi domando: ma davvero sinistra e M5S stanno pensando a un governo simile? Davvero, pur di non andare a casa, accetterebbero ‘sta sbobba?

Se è così, ditelo. Chiaramente. Se non è così, ditelo. Ancor più chiaramente.

Tutti questi “attendismi” non fanno che mettere malinconia, indebolire Conte e rafforzare (perfino) Renzi.