Scanzi: “Prende corpo, e fa andare di corpo, l’ipotesi del governo Ursula”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Prende corpo, e fa andare di corpo, l’ipotesi del “governo Ursula”. Ovvero tutti dentro tranne fascisti e leghisti (chiedo scusa per la ripetizione). Il solito inciucio osceno travestito da operazione salvapatria. È l’ipotesi che più piace a establishment, Berlusconi, Bonino e giornaloni, e già questo fa capire quanto sia un’ipotesi orrenda. Il punto è sempre quello: ma Pd e M5S, al di là delle frasi di circostanza, cosa farebbero di fronte a questa ipotesi? Ci starebbero? Ecco, io ne ho un po’ le palle piene di star qua in balia dei deliri di un provincialotto senza doti e venerato giusto da quattro casi umani e tre quasi-giornalisti.

Pd e M5S, se accetterete Renzi e Berlusconi (e pure la Bonino), meriterete l’estinzione (oltre che una vagonata di insulti). E regalerete gli anni 2023-2028 a questa gran bella destra di Bolsonaro che ci ritroviamo.

Non avete i numeri per fare un Conte ter? Dertycia Renzi vi porta a spasso neanche fosse Ardiles con Gasparri?

Bene, anzi male: abbiate un minimo di decenza e accettate il voto, perché questi giorni di indecenza e strazio l’Italia non se li merita.

Prostituirvi di fronte a quel che resta di Renzi & Berlusconi, pur di salvar la poltrona, sarebbe la peggiore delle vostre pietre tombali.