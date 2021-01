Crisi di governo, Bersani: “Responsabili? Non alla spicciolata ma…”

Sintesi di un’intervista di Pier Luigi Bersani a Radio radicale

Questa crisi si risolve con i responsabili?

Ovvio che non sarebbero accettabili soluzioni alla spicciolata e senza un profilo politico. Diverso secondo me sarebbe se si determinassero gruppi parlamentari riconducibili a un centro democratico. L’obiezione sarebbe: ma sono di centro. Perché, Renzi è di sinistra? Oppure: ma sono dei transfughi, non si sono presentati alle elezioni. Perché, Italia viva si è forse presentata alle elezioni? Il perimetro politico non cambierebbe sostanzialmente. Chissà, forse potrebbe migliorare la serietà dei protagonisti.

Può piacere o no, ma Conte resta l’unico possibile punto di equilibrio non solo in parlamento ma anche nel paese.