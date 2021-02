Brambilla: “Domani non mi e ci resta che un grosso e convinto NO”

Leggendo il quesito che ci verrà posto, si parla di ministero per la transizione ecologica…

Esiste da tempo il dipartimento transizione ecologica, con capo dipartimento un certo dott. Mariano Grillo… non è uno scherzo, allego stralcio pagina tratta dal ministero ambiente.

Davvero non vi eravate accorti che già c’era questo dipartimento, divisi in 4 direzioni generali, che si dovrebbe occupare di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell’aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale? Ops molti dei nostri temi, già in agenda del ministero dell’ambiente, al quale risponde il mega dipartimento in questione.

Perchè non inserire anche le forze politiche…

Ma poi perchè non inserire nel quesito quali sono “le forze politiche indicate dal presidente incaricato”?

Che ci vuole a scrivere Italia Viva, Pd, Lega, Forza Italia, Azione, Più Europa, Leu, Maie, Centro Democratico-Italiani in Europa, gruppo per le Autonomie? Forse non bastava una pagina? Nessun problema ad andare in questo perimetro? Nessuna vergogna?

La perla è il “governo tecnico-politico” un ossimoro in termini col quale si cerca di far passare il messaggio subliminale che il Movimento ci sarà politicamente ma guidato da un tecnico, meravigliosa semantica…

Davvero domani non mi e ci resta che un grosso e convinto NO