Scanzi: “Bersani, un gigante come sempre”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

I “giornalisti” di “sinistra” che per mesi hanno disintegrato Conte e Zingaretti, sperando in questa ammucchiata imbarazzante, hanno colpe storiche non emendabili.

In nome dell’odio personale, e dell’antigrillismo aprioristico, questi bei giuggioloni e queste amene anime candide hanno colpevolmente cannoneggiato un esecutivo di centrosinistra per far posto a un governo di destra tecnocratica, con dentro gente come Brunetta, Gelmini, Sisto e Borgonzoni.