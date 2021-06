Scanzi: “Conte e Bersani possono aggregare milioni di voti”

Così Andtrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Volete veramente sconfiggere la destra? Volete davvero creare un soggetto politico realmente e convintamente votabile?

Unite Conte e Bersani. In un soggetto unico, in due forze alleate: fate voi. Non mi interessa. Dei dettagli me ne sbatto. L’importante è che ci siano e stiano insieme.