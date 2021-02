Scanzi: “Caro Carlo, hai vinto anche se resti al 3% o giù di lì. Piano con le seghe”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

È un cazzone (lo dico con affetto), si arrabbia per niente e si calma un secondo dopo. Vende tanto in libreria, ma meno di me (quindi posso prenderlo in giro su whatsapp quando escono le classifiche). È autoironico e fumantino, parla sempre come se avesse il 60% e crede davvero che il governo Renzi sia stato una bella cosa (dunque ha pure molta fantasia). Ha però un grosso limite: non ha il senso della misura. Ora che ha ottenuto quello che voleva, dovrebbe saper “rallentare” e uscire dalla modalità Io Sono Stocazzo. Beninteso, è un limite che ho anch’io. Per questo la mia critica è particolarmente centrata: conosco la materia. E Carlo lo sa bene.

Ieri, in pieno trip da Marchese del Grillo (non Beppe), Calenda ha recitato a Otto e Mezzo la parte del Churchill ipotetico. Era tutto merito suo e aveva fatti tutto lui. Dispensava medaglie e ministeri. Sembrava Pippo Baudo quando diceva “questo l’ho scoperto io”.

A un certo punto è arrivato a negare che i soldi del Recovery Fund siano arrivati (anzi arriveranno) grazie anzitutto a Conte e poi Gualtieri e Amendola. Poteva riconoscerlo, anche perché è un dato fattuale. E invece no: per Calenda non era stato Conte, ma (verosimilmente) Calenda stesso. Quei soldi li aveva ottenuti qualcun altro. Forse era stato proprio lui, magari in sogno o dopo un trip allucinogeno a base di abbacchi e amatriciane come se piovessero.

Una disonestà intellettuale indecente, che va benissimo per le Maglie e i Capezzone, ma che Calenda non dovrebbe praticare neanche per scherzo.

Caro Carlo, hai vinto (anche se resti al 3% o giù di lì. Piano con le seghe). Speriamo che ora vinca l’Italia, anche se qui sono appena più scettico di te.

Ora, se ce la fai, smetti di picconare a casaccio e negare l’evidenza. Al momento, politicamente parlando, sei un Renzi che ce l’ha fatta. Non è tanto, non è poco: è qualcosa. A diventare però un altro Berluschino venuto male, come appunto il tuo ex premierino preferito, ci vuol poco.

Stammi bene.