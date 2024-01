Fisco, i “ricchi” scelgono Calenda

I “ricchi” scelgono Carlo Calenda. Dai dati del 2×1000 diffusi oggi dal ministero dell’Economia emerge che i contribuenti dal 730 più importante scelgono Azione. Il partito dell’ex ministro incassa 1.039.313 euro, grazie alla scelta di 39.349 contribuenti. La media è di 26,4 euro a testa. Nessun altro partito si avvicina a questa cifra. Al secondo posto di questa classifica c’è un altro pezzo di terzo polo, Italia Viva, con 19,7 euro di media. A chiudere il podio Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi si porta a casa 618.377 euro da 34.689 contribuenti: 17,8 di media.

Tasche e scelte diverse, come dimostra il paragone con la Lega

I partiti di Calenda, Renzi e Salvini sostanzialmente mettono in cascina la stessa cifra: 1.039.313 euro Azione; 1.135.044 Iv; 1.106.828 il Carroccio. I contribuenti che però hanno scritto Lega sul 730 devolvono in media 12 euro a testa, meno della metà di chi ha optato per Azione.

I “ricchi” scelgono Carlo Calenda. Dai dati del 2×1000 diffusi oggi dal ministero dell’Economia emerge che i contribuenti dal 730 più importante scelgono Azione. Il partito dell’ex ministro incassa 1.039.313 euro, grazie alla scelta di 39.349 contribuenti. La media è di 26,4 euro a testa. Nessun altro partito si avvicina a questa cifra. Al secondo posto di questa classifica c’è un altro pezzo di terzo polo, Italia Viva, con 19,7 euro di media. A chiudere il podio Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi si porta a casa 618.377 euro da 34.689 contribuenti: 17,8 di media.

Tasche e scelte diverse, come dimostra il paragone con la Lega

I partiti di Calenda, Renzi e Salvini sostanzialmente mettono in cascina la stessa cifra: 1.039.313 euro Azione; 1.135.044 Iv; 1.106.828 il Carroccio. I contribuenti che però hanno scritto Lega sul 730 devolvono in media 12 euro a testa, meno della metà di chi ha optato per Azione.

Fonte: agenzia dire