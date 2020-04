Nugnes: “Un mondo che non voglio è un mondo Covid-19”

Così la senatrice Paola Nugnes sulla sua pagina Facebook:

Un mondo che non voglio è un mondo Covid-19, un mondo terrorizzato dalla paura del contagio, disinfettanto e separato, lavoriamo tutti affinché ciò non accada, affinché si possa tornare ad abbracciarci, a parlarci stretti stretti fitti fitti in assemblee reali, molto abbiamo imparato da questa pandemia globale più di quanto crediamo. Ce ne accorgeremo poi. Faremo i conti presto con quanto tutto questo ci ha profondamente cambiato fino a modificare la forma interna di noi stessi.

Si è fatta certamente più netta dentro di noi la linea di separazione tra ciò che è importante e cosa non lo è, la lista delle priorità ed inevitabilmente si è fatta più chiara per tutti la risposta alla domanda, da che parte stai?

Io sto dalla parte di Gea, della terra, dell’insieme degli uomini e delle cose di questo mondo, dalla parte di quelli che subiscono i grandi predatori, i costruttori di questo modello che non hanno scelto, o perché non hanno avuto le carte giuste per giocare, o perché hanno scelto autonomamente di non giocare a questo gioco, che sono due posizioni lontane.

Io vorrei cambiare gioco, vorrei che quelli che non hanno fino adesso giocato al gioco “mangiamoci la terra e facciamone profitto, sulla terra sulle bestie e sugli uomini” oggi si facessero finalmente sentire, vorrei che buttassero per aria la planca di gioco e dicessero, ora si cambia tutto, perché non avremo una seconda occasione.