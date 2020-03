Vergani, AISOM: “Guardiamo al governo con attenzione”

Sugli sviluppi dei danni all’economia che ha provocato e provocherà il Coronavirus, abbiamo Stefano Vergani, Vice Presidente dell’AISOM, innovativa associazioni di imprese italiane:

Se si fermano la Lombardia e le altre zone rosso/arancioni, che ricadute si avranno?

“La situazione è ben più grave di quanto si pensasse all’inizio e certamente i comportamenti di alcuni hanno fortemente aumentato i contagi. In poco più di qualche giorno le imprese lombarde, si sono velocemente attrezzate a diminuire i rischi, attuando, laddove possibile, soluzioni alternative. Si avrà modo di capire quali ulteriori azioni si dovranno adottare qualora la pandemia peggiorasse e durasse a lungo. Di certo molte attività sono costrette dalla situazione a forti riduzioni di lavoro. Dobbiamo augurarci che le drastiche azioni intraprese limitino il diffondersi del virus e presto di possa tornare alla normalità. Moltissime aziende iniziano a lavorare sulle prospettive”.

Molte aziende avranno dei cali di fatturato e magari tempi di incasso ritardati: come vede AISOM le prospettive delle aziende socie con stipendi da pagare e tasse da corrispondere?

“Il governo centrale e le regioni più colpite scrivono che ci saranno moratorie in accordo con le varie Associazioni, ma non sono chiari i comunicati ad esempio dell’AERS. Tutte le aziende cha hanno in corso la rottamazione di cartelle come si devono regolare? E’ vero che la priorità è sanitaria ma nell’organizzazione governativa qualcuno dovrebbe avere una delega per lavorare su questi punti”.

Se l’economia domestica ha forti contrazioni, come sono i rapporti di fornitura tra le imprese italiane e l’estero?

“Anche altri paesi hanno iniziato ad avere cognizione sulla diffusione del contagio e lavorano alle questioni sanitarie nei loro confini. La sensazione è che manchi a livello UE una modalità di comportamento univoca. Non si hanno notizie se definirà o meno linee guida bancarie e fiscali comuni. La sensazione è che ci sia ancora molto da lavorare. Gli ordinativi dall’estero per beni e servizi sono in fase calante e ciò comporterà un calo, in taluni casi anche drastico, dei volumi. La sola Cina costringerà le imprese italiane a rivedere fortemente volumi e prezzi. La Brexit limiterà molto i contatti e le spedizioni. Già il settore moda italiana segnala fortissime riduzioni. Lo spostamento delle Fiere specializzate in Italia e quelle che salteranno all’estero mostreranno presto la dimensione del fenomeno”.

Calo dei fatturai significa anche meno introiti con spese, invece, sempre presenti. Come reagiranno le imprese?

“Senza interventi tempestivi sul lato finanza e fisco, la prima reazione prevedibile sarà che le aziende saranno costrette ad intraprendere azioni per diminuire i costi fissi più pesanti, quali quelli legati al lavoro. Il Governo parla di cassa integrazione ma non ci sono i modelli per capire per quando sarà e per quanto tempo. Tutti guardiamo al Governo anche per evitare che faccia favori ai soliti noti, facendo pagare i costi a soliti noti e che non si creino discrepanze ulteriori tra imprese più protette e favorite ed imprese non protette o sfavorite”.