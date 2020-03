Bar e locali pubblici. Si va verso la chiusure alla 18 in tutta Italia

I comuni di tutta Italia non interessati dalle limitazioni imposte dal Governo varino subito una ordinanza con cui imporre la chiusura di tutti i locali pubblici come bar e ristoranti alle ore 18. A chiederlo il Codacons, che si appella ai sindaci italiani.

IN CITTA’ COME ROMA, PALERMO E NAPOLI NELLE ZONE DELLA MOVIDA IMPOSSIBILE RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME

“Nelle zone della movida di città come Napoli, Palermo e Roma, ma anche nei comuni più piccoli, è impossibile far rispettare le distanze minime tra le persone, e i giovani si accalcano l’uno sull’altro dentro e fuori dai locali, mettendo a repentaglio la loro salute e quella pubblica e incrementando il rischio di contagi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una situazione pericolosissima, alimentata dall’incoscienza dei più giovani che rischiano di danneggiare l’intera collettività”.

APPELLO AI SINDACI DI TUTTA ITALIA: SUBITO ORDINANZE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE

“Per tale motivo, e di fronte all’impossibilità pratica di garantire le distanze di sicurezza tra le persone, chiediamo ai sindaci di tutta Italia di varare ordinanze con cui disporre la chiusura di tutti i locali pubblici come bar e ristoranti alle ore 18, e di vietare assembramenti di persone nelle piazze e in altri luoghi pubblici prevedendo sanzioni pesantissime per i trasgressori” – conclude Rienzi.

Codacons Comunicati Stampa