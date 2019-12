Norina Matuozzo è una vittima di femminicidio. A ucciderla, il 2 marzo scorso, nella casa dei suoi genitori a Melito, nel napoletano, il marito, Salvatore Tamburrino, camorrista fedelissimo del boss latitante Marco Di Lauro. Norina aveva 33 anni, era mamma di due bambini, una femmina di 14 anni e un maschio di 7. Marika Matuozzo, la cugina di Norina, a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, racconta la storia di Norina e chiede, a nome della famiglia, giustizia per la giovane donna. Giustizia perché la sua morte è passata in secondo piano. Salvatore Tamburrino dopo averla uccisa con tre colpi di pistola si è costituito e, grazie alle sue rivelazioni, ha permesso la cattura del boss Marco Di Lauro, il secondo latitante più pericoloso dopo il mafioso Matteo Messina Denaro. Un arresto che ha avuto un forte risalto mediatico e che ha oscurato l’omicidio di Norina.

La famiglia di Norina Matuozzo chiede giustizia

“Ci teniamo a dire che Norina non c’entra nulla con la camorra –ha affermato Marika-. Noi siamo una famiglia per bene. Il marito deve essere giudicato per l’omicidio e non per i suoi crimini con la camorra. Noi stiamo combattendo perché Norina abbia giustizia, combattiamo affinché Tamburrino non abbia sconti di pena o privilegi in quanto collaboratore di giustizia. Chiediamo che sia condannato all’ergastolo. Certo non riavremo la nostra Norina ma vogliamo che lui sconti la pena fino alla fine dei suoi giorni”.

La protezione dei bambini

“I bambini sono con i genitori di Norina, in una località segreta. Li sentiamo qualche volta ma non possiamo vederli. I miei zii e i miei nipoti sono soli, lontani da tutti. Viviamo una situazione surreale, è come se i miei zii scontassero la pena mentre il colpevole di un crimine così grave viene tutelato dallo Stato. Si è capovolta la situazione. I miei zii non hanno il diritto di piangere la loro figlia al cimitero, lo Stato tutela più il colpevole che le vittime. Non capisco, è tutto sbagliato”.

La morte di Norina e la cattura del boss della camorra

“Nessuno ha pensato che dietro alla cattura del boss della camorra ci fosse l’omicidio di mia cugina. I bambini hanno perso la loro mamma, i fratelli una sorella e i miei zii la figlia. Tutti festeggiavano l’arresto del super latitante ma poche ore prima una donna veniva uccisa brutalmente da chi diceva di amarla”.

