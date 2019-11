Comitato Difendiamo Acilia: “La manifestazione è solo l’inizio della nostra battaglia a difesa di Acilia”

Si e’ conclusa la manifestazione indetta dal Comitato Difendiamo Acilia che ha visto la partecipazione di molti cittadini del quartiere. Un presidio che si e’ concentrato sotto le case popolari di Via Alberto Galli che ad oggi sono ancora senza riscaldamento.

Alessandro Aguzzetti, presidente del Comitato

“Non e’ tollerabile la mancanza di risposte da parte dell’amministrazione – ha dichiarato Alessandro Aguzzetti presidente del Comitato – ad oggi queste famiglie continuano ad essere al freddo e nessuno si pronuncia sulla tempistica di risoluzione del problema. Se nei prossimi giorni non sara’ ripristinato il servizio siamo pronti a presentarci in Municipio con tutte le famiglie. Oggi e’ solo l’inizio di una lunga battaglia -conclude Aguzzetti- che questo comitato porterà avanti affinchè Acilia torni ad essere un quartiere rispettato dalla politica che per troppi anni lo ha abbandonato”.