Comitato Difendiamo Acilia, domani protesta in Municipio, “Stanchi di essere presi in giro”

Domani mattina il comitato Difendiamo Acilia sarà presente in Municipio con i residenti delle case popolari del Villaggio San Giorgio di Acilia e con tutti i cittadini che ad oggi non hanno riscaldamenti nelle proprie abitazioni.

“Domani porteremo la voce e la rabbia dei residenti nelle aule del X Municipio perche’ nonostante svariate segnalazioni nessuno ci ha mai risposto – ha dichiarato Alessandro Aguzzetti presidente del Comitato – Questo modo di fare non e’ piu’ tollerato, avevamo dato tempistiche che non sono state rispettate e per questo invito tutti i cittadini di Acilia e Nuova Ostia ad essere presenti domani alle ore 9 – ha concluso Aguzzetti – per far capire a questa amministrazione che la nostra pazienza e’ terminata e che il problema va risolto immediatamente”