Aguzzetti, Difendiamo Acilia: “Blitz Parco della Madonnetta, il M5S dia immediate risposte”

“Apprendo con grande soddisfazione il blitz congiunto di polizia e carabinieri fatto ieri all’interno del Parco della Madonnetta. Ho inviato diverse PEC in questi giorni a tutti gli organi competenti e all’amministrazione, affinché si potesse mettere la parola fine ad una situazione di estremo pericolo e degrado come quella in cui versa la ex palestra sita nel parco.

Nel blitz sono stati ritrovati rifiuti pericolosi di ogni tipo ed é stato sottolineato anche dal prefetto come la struttura deve a stretto giro di tempo essere messa in sicurezza. A questo punto la palla passa all’amministrazione del M5S che mi auguro quanto prima metta la parola fine a questa vergognosa e indegna storia. Io andrò avanti ogni giorno, inviando segnalazioni fino a quando non sarà ristabilita la sicurezza per tutti i residenti.” Lo dichiara in una nota Alessandro Aguzzetti presidente del Cdq Difendiamo Acilia.