Acilia, Santori (Lega): “Maccari, scuola fantasma ancora chiusa, famiglie in difficoltà”

“La scuola Cesare Maccari ad Acilia è pronta dal 2015, ma ancora non apre, è saltata pure l’inaugurazione che era prevista a settembre, e a 7 anni dal completamento dei lavori solo adesso, fatto il collaudo, è stata inviata la Scia antincendio.

È tempo di chiudere questa ennesima storia di degrado

È tempo di chiudere questa ennesima storia di degrado e disservizio che si è trasformata in un gioco al massacro delle famiglie della zona, costrette a mandare i figli in istituti lontani da casa o a scegliere scuole private. Ringrazio i presidenti delle Commissioni Scuola e Lavori Pubblici Fermariello e Stampete per il lavoro svolto, ora il Municipio X deve prendere in carico la scuola e porla immediatamente al servizio della cittadinanza con arredi e personale”.

Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori. “L’amministrazione continua nella sua politica di indifferenza nei confronti dei romani, più volte in Commissione la Lega ha sollecitato l’apertura dell’edificio, ma dal Campidoglio sono arrivate solo promesse, evidentemente mai mantenute”, conclude Santori.