Comitato Difendiamo Acilia: “Presentato esposto alla procura contro Raggi e Di Pillo” 

È stato presentato oggi un esposto alla procura di Roma dal comitato “Difendiamo Acilia” e dai residenti contro la sindaca di Roma Virginia Raggi e la presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo riguardo il mancato funzionamento dei riscaldamenti di Via Alberto Galli 20/28 ad Acilia.

Alessandro Aguzzetti presidente del Comitato

“Abbiamo presentato oggi un esposto alla procura di Roma allegato ad oltre 100 firme di residenti, perché nonostante le continue segnalazioni – ha dichiarato Alessandro Aguzzetti presidente del Comitato – non sono stato fatti interventi risolutivi riguardante i riscaldamenti. Da settimane famiglie, anziani e bambini sono al freddo e nelle abitazioni ci sono disabili che necessitano di una temperatura idonea per la propria salute.

Abbiamo provato più volte a cercare un punto d’incontro anche presentandoci in Municipio ma nessuno ha ascoltato le nostre richieste e ora chiediamo un intervento delle autorità competenti affinché chiariscano cosa sta succedendo. Giovedì saremo presenti al consiglio del X Municipio dove ci aspettiamo che venga discussa la nostra problematica e che venga messo in atto un piano di risoluzione immediata del problema. Il nostro quartiere – ha concluso Aguzzetti- non è più disposto a rimanere in silenzio e chiede rispetto.”