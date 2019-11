Comitato Difendiamo Acilia: “Chiediamo intervento dell’Ater per la messa in sicurezza”

“Un pino secolare è caduto ieri all’interno dei cortili delle case popolari Ater del Villaggio San Giorgio di Acilia ed e’ stata sfiorata la tragedia – dichiara Alessandro Aguzzetti Presidente del Comitato Difendiamo Acilia.

Da mesi i cittadini segnalano la problematica ma nessuno ad oggi e’ mai intervenuto o si e’ interessato al problema. Ci attiveremo da subito come comitato alla segnalazione di tutte le situazioni di pericolo in particolare riguardo Via Ludovico Brea e Via Ettore Roesler Franz – conclude Aguzzetti – dove si rischia la stessa situazione accaduta ieri”.