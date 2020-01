Ostia, famiglie senza riscaldamento occupano Municipio

Lo avevano annunciato la scorsa settimana durante la loro protesta, andata in scena sotto le case popolari ad Acilia , oggi residenti e comitato Difendiamo Acilia hanno occupato l’aula del X Municipio.

Alessandro Aguzzetti, presidente del Cdq Difendiamo Acilia

“Lo avevamo annunciato -ha dichiarato Alessandro Aguzzetti, presidente del Cdq Difendiamo Acilia- e nonostante una settimana di preavviso, dove auspicavamo il corretto funzionamento dei riscaldamenti, la situazione non e’ cambiata, oggi abbiamo occupato l’aula in segno di protesta, interrompendo il consiglio straordinario del X Municipio. Siamo stati ricevuti dalla presidente Di Pillo che con fare arrogante ha inveito contro i cittadini, dichiarando di non avere modo di risolvere il problema, tutto questo lo trovo inaccettabile.

Ho chiesto che entro oggi venga immediatamente risolto il problema, in caso contrario siamo pronti ad altre mobilitazioni, anziani e bambini non possono continuare a rimanere al freddo, se la presidente Di Pillo non e’ in grado di far risolvere i problemi dei nostri quartieri, visto anche il suo nervosismo espresso oggi – ha concluso Aguzzetti- farebbe bene a dimettersi e fare un passo indietro