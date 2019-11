Patrizia Prestipino, deputata del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul contratto di governo richiesto dal M5S

“Capisco che possa non piacere che lo si chiami contratto perché rievoca i gialloverdi, però è giusto trovare dei punti su cui basare l’azione di governo, come in effetti si sono trovati –ha affermato Prestipino-. C’è una comunità di colleghi del M5S con cui si lavora molto bene, non vedo grandi differenze culturali e politiche.

E’ chiaro che loro hanno una storia politica diversa dalla mia, che ho fatto la cosiddetta gavetta politica sui territori. Loro sono un po’ improvvisati, non hanno una classe dirigente come ce l’abbiamo noi e per questo perdono i territori. Loro hanno conquistato Roma, ma Roma è diventato il simbolo del fallimento politico del M5S.

La Raggi è l’inconcludenza fatta persona. Grillo insiste in maniera molto forte sull’alleanza di governo, ma mi pare gradirebbe un’alleanza anche a livello territoriale”.

Prestipino ha deciso di non passare a Italia viva

“Renzi me l’ha chiesto, siamo amici, io sono stata la prima renziana. E’ stato per me anche difficile e doloroso rifiutare, ma per me il partito viene prima di tutto, anche prima dei legami personali e degli affetti. Dalla mia bocca però non sentirete mai una parola contro gli amici che se ne sono andati”.

Sulle sardine

“Ricordo fin da ragazza che i movimenti dal basso sono sempre stati importanti, dal ’68 fino ai movimenti dalla Pantera studentesca, i girotondi, il Popolo viola.

Cambiano i nomi, ma alla fine quando la politica è in difficoltà si formano dai territori questi movimenti sicuramenti importanti perché creano entusiasmo, mettono in circolo sentimenti e passioni anche contro qualcuno, ma quando suona allarme rosso se non risponde nessuno, qualcuno deve rispondere.

Chiaramente è un movimento contro un certo tipo di destra incarnata da Salvini, che ha avuto una deriva xenofoba”.

Fonte Radio Cusano Campus