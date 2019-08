Ostia, Malara (FDI): “Alla Playa Clandestina bandiere inneggianti a Liboni e alla violenza”

“Prove generali di accordo tra cinque stelle ed estrema sinistra al curvone di ostia. Alla kermesse Playa Cladestina è stato posta in bella vista una bandiera che inneggia a Liboni, l’assassinio di poliziotti che è stato mitizzato dai centri sociali e dalle forze più radicali del panorama politico.

CVL con la mano che fa il segno della pistola, è l’acronimo “ce vorrebbe Liboni”, ovvero l’esaltazione delle violenza contro la polizia in voga tra gruppi radicali di ogni colore. Non è ammissibile una provocazione di questa portata in uno spazio concesso dall’amministrazione pubblica.

La presidente Di Pillo si discosti immediatamente dagli organizzatori della manifestazione ed imponga loro la rimozione della bandiera che mortifica il senso dello stato tutte le forze dell’ordine che ogni giorno tutelano la sicurezza del nostro territorio.“, così dichiara Pietro Malara, Capogruppo e Coordinatore di Fratelli d’Italia del X Municipio.