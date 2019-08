D’Attorre: “L’alternativa alle elezioni è un governo politico M5S-centrosinistra”

“La vera alternativa alle elezioni sarebbe un governo politico M5S-csx con un serio programma di legislatura, se ci fossero le condizioni.

Furbate per prendere qualche mese, come le propone Renzi, sono solo un modo per fregare Zingaretti e fare un altro enorme regalo a Salvini”. Lo scrive su Twitter Alfredo D’Attorre della direzione nazionale di Articolo Uno.