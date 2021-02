Scanzi: “C’è un limite a tutto, via”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ma esattamente, quando Salvini dice che ha trovato “un Draghi leghista” e Grillo dice che ha trovato “un Draghi grillino”, quanto pensano ancora di prenderci per il culo?

Va bene (spero) il governo di unità nazionale, va bene la coesione per il bene comune, va bene mandare a quel paese la coerenza in nome dell’emergenza.