Ferreri (Demos): “Cancellati i contributi all’affitto e per morosità incolpevole: il governo contro chi vive un disagio”

“Il governo di Giorgia Meloni ha tagliato i fondi per il contributo all’affitto e per la morosità incolpevole condannando di fatto, migliaia di famiglie allo sfratto. Solo a Fiumicino parliamo di circa 230 nuclei familiari”. Lo dichiara il capogruppo di Demos in Consiglio comunale Maurizio Ferreri.

L’ultima legge di bilancio non rifinanzia il contributo all’affitto

“L’ultima legge di bilancio non rifinanzia il contributo all’affitto – spiega Ferreri – che, tramite le regioni, i comuni erogavano alle famiglie con redditi bassi o a quelle che improvvisamente perdono, in parte o addirittura per intero, ogni forma di entrata . Una decisione gravissima che ricadrà sulle fasce più deboli della popolazione e sui comuni chiamati comunque a dare risposte immediate ai loro cittadini. Interrogato alla Camera, il ministro Salvini ha risposto con un fumoso “piano casa” che non tiene conto del numero sempre crescente di famiglie con redditi da povertà”.

“Ci associamo a tutti quei movimenti o sindacati di categoria che chiedono una mobilitazione su questo scellerato provvedimento – conclude Ferreri – il governo invece di supportare chi vive un disagio, approva piani economici contro di loro”.