Raggi: “Le richieste per il contributo all’affitto hanno superato quota 30 mila”

Le richieste per il contributo all’affitto hanno superato quota 30 mila. Tante famiglie, colpite sotto il profilo economico dall’emergenza coronavirus, hanno difficoltà a pagare l’affitto della casa dove vivono. A loro è rivolto questo sostegno straordinario che li aiuterà a pagare parte dei canoni mensili per l’anno in corso.