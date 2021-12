Dalla Regione Lazio un aiuto per pagare l’affitto di locazione

La crisi economica legata al Covid ha acuito le difficoltà di molte famiglie, soprattutto nel far fronte alle spese quotidiane. In primis c’è quella dell’affitto. Per tutelarle ed evitare un’emergenza abitativa, abbiamo rifinanziato un fondo di 22 milioni di euro, da destinare ai Comuni del Lazio, per far fronte alla cosiddetta ‘morosità incolpevole’.

Uno stanziamento che va ad aggiungersi ai 74 milioni già erogati nel biennio 2019/2020, per un totale di quasi 100 milioni per dare un aiuto concreto a chi ha perso il lavoro o la cui attività è in crisi. Invito quindi tutti i cittadini interessati a recarsi nelle sedi comunali del proprio territorio di residenza e prendere visione delle procedure per l’ottenimento dell’assegno. Un ringraziamento al presidente Zingaretti, al vicepresidente con delega al bilancio Leodori e all’assessore Valeriani per aver tradotto in atti una richiesta che veniva dal consiglio regionale del Lazio.