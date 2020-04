Bonus affitti Fiumicino, attivata la procedura per la richiesta

È attiva la procedura per l’erogazione dei bonus affitto messi a disposizione dalla Regione Lazio per chi vive in case pubbliche o private ed è titolare di regolare contratto d’affitto.

Chi può richiederlo:

cittadini italiani residenti nel comune di Fiumicino;

cittadini di un paese U.E. residenti nel Comune di Fiumicino;

cittadini non U.E. residenti nel Comune di Fiumicino con regolare permesso di soggiorno (I titoli di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020);

locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio se l’alloggio è ubicato nel Comune di Fiumicino.

Requisiti:

non essere proprietario o titolare di usufrutto di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Fiumicino (questo vale per tutti i membri della famiglia);

non avere ottenuto per il 2020 altri contributi per l’affitto da parte della stessa Regione Lazio, di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

reddito complessivo familiare pari o inferiore a 28.000,00 euro lordi per l’anno 2019 e una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel periodo 23 febbraio 2020 – 31 maggio 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, indipendentemente dal tipo di lavoro che si conduce o conduceva (dipendente, autonomo, a tempo determinato ecc).

A quanto ammonta il contributo:

il contributo rilasciato è pari ad un massimo del 40% di tre mensilità del contratto di locazione per l’anno 2020;

Come si presenta la domanda:

la domanda va presentata tramite apposito modulo fornito dal Comune.

il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti tramite autocertificazione soggetta a sanzioni amministrative e penali in caso dichiarazioni false.

alla domanda va allegata la copia del proprio documento di identità-

le domande possono essere inviate via pec a protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it oppure via email a aiuto.locazione2020@comune.fiumicino.rm.it. Oppure presentate a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Area Politiche Sociali e Scolastiche in P.zza Generale C.A. dalla Chiesa n.10, nei giorni di Martedì ore 15:00-17:00 e Giovedì ore 9:00-12:00. Possono anche essere mandate a mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del banco.

Quando scade il bando:

le domande vanno presentate entro e non oltre il 14 maggio 2020.