Raggi: “Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. In questo periodo molti cittadini hanno perso il lavoro o hanno visto diminuire drasticamente i loro guadagni. Questo contributo straordinario li aiuterà a sostenere il pagamento dell’affitto di casa.

Tuttavia chi non ha a disposizione un computer o non ha dimestichezza con gli strumenti tecnologici può recarsi in una delle oltre 120 edicole convenzionate, ritirare il modulo cartaceo e consegnarlo compilato in Municipio.

Ricordo alle famiglie che si possono presentare le domande fino al 18 maggio, per ottenere il contributo che coprirà una parte delle mensilità di affitto da pagare nel 2020.