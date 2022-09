Capretti: “Votiamo Unione Popolare perchè uno spazio si apra”

C’è un potere che bisognerebbe riscoprire. Soprattutto la voce che lo porta e non solo quello che essa dice. Un potere ricacciato in fondo a ciascuno di noi, ormai finito nell’assoluto proibito, quello del singolare che è sempre plurale, quello che costruisce le comunità indispensabili per rispondere colpo su colpo.

Umanità, ambiente, animali, terra

Votiamo Unione Popolare perchè uno spazio si apra, un respiro nasca, ci sia voce per ogni differenza, si metta al centro l’amore, quello universale che pone fine ad ogni forma di sfruttamento. Per l’umanità, per l’ambiente, per gli animali, per la terra da lasciare in eredità alle future generazioni.

Guerra

Le disuguaglianze aumentano, continua la guerra, continua la corsa ai nuovi giacimenti di gas per mantenere il diktat della crescita invece del ripensamento generale del nostro sistema produttivo verso i nostri reali bisogni. I mass media in effetti ci pensano tutti i giorni, ci indignano, mi indignano. Ma la loro lingua è tale che si rimangia quello che pretende di veicolare e come informazione trasmette soltanto un ordine: restate calmi, e così calmi restiamo, ma davvero non la sentite la tortura che continua?



