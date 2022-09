Elezioni politiche, il PSI appoggia il PD: gli incontri in provincia di Viterbo

In questo difficile momento della storia della nostra giovane democrazia occorre che i cittadini conservino il vero spirito costituzionale, che significa difesa delle libertà e della giustizia sociale.

Queste elezioni sono determinanti

Queste elezioni sono determinanti per il mantenimento dei diritti civili per sconfiggere i “putiniani” che hanno fatto cadere il governo Draghi e che non approvano documenti di condanna proposti dal Parlamento europeo dell’autocrate Orban che minaccia i valori fondanti della Europa. Dimostrazione evidente che si è di fronte ad una scelta tra l’appartenenza ad una Unione Europea, il ritorno al passato dei fascismi vecchi e nuovi o al medioevo.

Le elezioni sono importanti per sconfiggere i populisti, che hanno solo diffuso a fini elettorali i vaffa contro la democrazia, che hanno portato alla attuale situazione di disaffezione con il non voto.

Il non voto non è la soluzione, ma il vero problema. Perché è una rinuncia a un diritto conquistato duramente con la lotta per noi e per le generazioni future.

Le elezioni sono importanti per mantenere viva la sinistra italiana. In questo momento importante della storia repubblicana ci piace ricordare il motto che contraddistinse la fine dell’ancien regime: Libertà, Uguaglianza, Fraternita’ e che se veramente osservate garantirebbero la convivenza pacifica e libera e le pari opportunità.

Accanto ai temi rilevanti nazionali, europei e mondiali che in questo difficile momento sono in discussione e che vanno affrontati con decisione per garantire in particolare il lavoro per i giovani, la difesa del reddito, la solidarietà verso i meno abbienti, i socialisti desiderano discutere le questioni che riguardano il territorio della Provincia di Viterbo che potrebbero, se ben affrontate, divenire motore di sviluppo sociale ed economico.

Per tutti questi motivi i socialisti della Provincia di Viterbo in queste elezioni hanno deciso di appoggiare il PD ed invitano tutti i cittadini agli incontri programmati con i candidati del PD alle elezioni politiche Alessandro Mazzoli ed Enrico Panunzi .

Le riunioni si terranno:

-Mercoledì ore 15,30 presso Bar ViterBere Valle Piatta partecipa il candidato

ALESSANDRO MAZZOLI

-Giovedì ore 15,30 presso Bar ViterBere Valle Piatta Viterbo, partecipa il candidato

ENRICO PANUNZI