Elezioni politiche, Grippo (Azione): “Ignorati da una parte della stampa poi abbiamo preso il 20%”

È bello che ci siano così tante donne alla guida delle nostre liste. Maria Elena Boschi è capolista del Lazio 1 e io del Lazio 2. Qui a Villa Borghese poco più di un anno fa partì un’altra sfida importante, quella della amministrative di Roma, e il clima iniziale era simile a quello di adesso.

Le persone ci dicevano che avrebbero votato per Carlo Calenda

Le persone ci dicevano che avrebbero votato per Carlo Calenda, come oggi ci dicono che il 25 settembre voteranno per il Terzo Polo, mentre parte della stampa faticava a registrare il vento che attraversava la città. Alla presentazione a Milano venerdì c’erano oltre 5mila persone, accorse da tutta Italia con così poco preavviso. Carlo Calenda è stato straordinario, si sono susseguiti interventi che non hanno uguali nel dibattito politico nazionale a partire da quello di Matteo Renzi. E il giorno dopo per una parte della stampa tutto questo era come se non fosse mai successo.

Quello che dobbiamo fare è il passaparola e sono sicura che a breve tutta la stampa dovrà liberarsi dai pregiudizi e prendere atto di quello che sta accadendo. C’è aria di novità, c’è aria di serietà. Noi non volevamo stare adesso in campagna elettorale, volevamo che continuasse l’esperienza di Mario Draghi al governo, una personalità e un metodo che ci ha invidiato tutto il mondo e a cui vogliamo dare continuità”, così la portavoce nazionale di Azione, Valentina Grippo, aprendo l’evento di presentazione dei candidati del Terzo Polo a Villa Borghese.