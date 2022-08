Laurenzano, Unione Popolare: “I numeri sul rischio povertà sono spaventosi”

Questa, a mio avviso, è la notizia più importante della giornata ma sui giornali troverete solo dei trafiletti nelle ultime pagine.

Purtroppo a leggere bene i dati di Eurostat la situazione è peggiore di così.

Si definiscono, infatti, a rischio povertà solo le persone che percepiscono un reddito inferiore al 60% di quello medio disponibile senza prendere in considerazione l’ effettivo accesso a beni e servizi di prima necessità.

Dati relativi al rischio esclusione sociale

Per avere un quadro più veritiero bisogna prendere in considerazione i dati relativi al rischio esclusione sociale che significa ad esempio che una persona ha difficoltà ad avere un lavoro stabile, a vivere in una casa adeguatamente riscaldata e a consumare un pasto proteico almeno ogni due giorni.

In Italia il 25,2% della popolazione è a rischio esclusione sociale che tradotto significa 14,83 milioni di persone.

Tornando al rischio povertà i più esposti sono i bambini sotto i 6 anni con una percentuale del 26,7% (667.000), aumentati in un solo anno quasi del 3%.

Numeri spaventosi

Numeri spaventosi che dovrebbero essere il tema centrale della campagna elettorale in un paese civile e che invece sono sistematicamente ignorati dai grandi partiti.

Per #UnionePopolare questa è la priorità e siamo gli unici che hanno il coraggio di dire che questa situazione può essere risolta solo con un imponente opera di redistribuzione della ricchezza.



var url340487 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=340487”;

var snippet340487 = httpGetSync(url340487);

document.write(snippet340487);