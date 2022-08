Sica, Unione Popolare: “Noi ce l’abbiamo, loro no. Non lo avranno mai. E non sanno che si perdono”

Sono – pare – finalmente finiti quindici giorni deliranti. Abbiamo consegnato, tra ieri e oggi, tutte le firme che servivano per poter partecipare alle prossime elezioni politiche. Sono entrata e uscita tante volte dalla corte d’appello, circondata da mocassini, macchinoni, facce arroganti, sicure, prepotenti.

C’è una cosa che non potranno mai provare

È la certezza netta di fare parte di qualcosa che non inizia e non finisce con te, che combatte per una cosa migliore di tutto quello che hai anche solo potuto immaginare.

Lo senti in piazza a un corteo, lo senti mentre bussi porta porta a quelli che conosci per strappargli una firma, fa parte di te, forse è la tua parte migliore.

Noi ce l’abbiamo, loro no. Non lo avranno mai. E non sanno che si perdono.



