Elezioni politiche 2022: Linda Ferretti (Pd), “Bene liste che guardano a giovani, donne, territorio”

“Con la consegna delle liste dei candidati, il Pd conferma scelte che hanno guardato ai giovani, alle donne e alle energie migliori di questo Paese”. Lo dichiara Linda Ferretti, candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio uninominale Lazio 02 Civitavecchia – Viterbo per il Partito Democratico. Il collegio comprende anche Cerveteri e il Litorale Nord di Roma. Ferretti, che è capogruppo del Pd e vicepresidente del Consiglio comunale di Cerveteri, spiega anche che la sua candidatura è “segno di attenzione a un territorio che in questi anni ha visto premiare le forze progressiste”. Alle ultime elezioni e comunali di giugno, infatti, sono stati eletti nel Consiglio Comunale di Cerveteri, 6 Consiglieri comunali e il Pd ha espresso il presidente del Consiglio e in giunta 2 assessori.

Contro una destra inaffidabile

“Contro una destra inaffidabile che -ricorda Ferretti- ha fatto cadere il governo Draghi proprio mentre era aperto il tavolo che doveva decidere il taglio del cuneo fiscale sul lavoro, occorre scegliere una coalizione che sappia dare garanzia di continuità e responsabilità. In tutti Comuni d’Italia stanno arrivando fondi importanti grazie al Pnrr. Anche Cerveteri ne usufruirà, grazie ad alcuni progetti che sono stati meritori di finanziamento”.

“Una vittoria delle destre, che hanno già dichiarato l’intenzione di voler modificare il Pnrr, metterebbe a rischio i finanziamenti e l’impianto di spesa dei 200 miliardi di euro previsti dal Programma europeo, un booster eccezionale per la nostra economia che, invece, è sempre stato osteggiato da Fratelli d’Italia”, conclude Ferretti.