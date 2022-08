Di Battista: “Mamma mia quanta ipocrisia!”

Nel paese del sottosopra se Berlusconi fa un appunto a Mattarella è scandalo nazionale. Al contrario quando alcuni mesi fa lo stesso Berlusconi veniva ricevuto con tutti gli onori da Mattarella e da Draghi nonostante una condanna per frode fiscale, nonostante fosse stato cacciato dal Senato, nonostante avesse dato milioni su milioni a Cosa nostra e nonostante avesse fondato un partito insieme a Dell’Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, era tutto normale. Anzi Berlusconi da stampa e tv veniva trattato come quello responsabile. Mamma mia quanta ipocrisia!



var url333104 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=333104”;

var snippet333104 = httpGetSync(url333104);

document.write(snippet333104);