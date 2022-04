Scanzi: “Siamo messi male. E ogni giorno peggioriamo”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Il noto intellettuale e filantropo Flavio Briatore, persona sempre garbata e dotata di eloquio aggraziato, ha fatto sapere al mondo di “non avere problemi di reclutamento di personale a Dubai o Arabia Saudita” ma “in Italia sì”, perché qui i ragazzi “cercano lavoro sperando quasi di non trovarlo, preferiscono il Reddito di Cittadinanza”. Ora: anche ammettendo che le nuove generazioni non sempre hanno tutta questa voglia di sgobbare e fare gavetta, le parole del fu “Tribula” (il suo emblematico soprannome di un tempo) sollecitano due considerazioni.

1) La prima è che quelli come Briatore non hanno alcuna vergogna nel prendere un paese come l’Arabia Saudita a esempio. Lì la manodopera è fatta soprattutto da immigrati sfruttati e i casi di schiavitù sono migliaia; lì i padroni sauditi dispongono totalmente della servitù, ma Briatore – che certo sarà un datore di lavoro impeccabile – cita l’Arabia Saudita come paese del Bengodi per imprenditori (senz’altro) e lavoratori (difficile).