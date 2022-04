Salone del Mistero e Ufologia – 5 e 6 giugno 2022

E’ partita la macchina organizzativa del Salone internazionale UFOLOGY YES (sito ufficiale dell’evento www.ufologyyes.com) che è il nuovo Salone del Mistero e dell’Ufologia che si svolgerà il 5 e 6 giugno 2022 da Pianeta D’Avino un locale di 1000 mq a Pomezia in via dei Castelli Romani 22 organizzato dalla famosa ufologa e manager Francesca Bittarello che punta per la prima volta su questa Location certa che potrà essere la base per il futuro di grandi Saloni culturali e già è fissata la data per AVIATION YES il 18 e 19 settembre 2022 il Salone dell’ Aerospazio e Aviazione: due saloni in cui Aerospazio e Ufologia si incontreranno ad altissimi livelli scientifici senza perdere di vista

l’intrattenimento per gli spettatori e appassionati.

Stand

Pianeta D’Avino oltre alla notevole metratura dei suoi locali al coperto con bar annesso e area per bimbi verrà allestito con stand per gli espositori e essendo già dotato di ottima acustica sarà allestita anche l’area convegnistica e l’area riservata per le presentazioni PRESS, inoltre Pianeta D è dotato di ampio parcheggio. L’obiettivo è di far diventare UFOLOGY YES il punto di riferimento in primis nazionale dell’ Ufologia, nonché il Mistero che tocca anche le intriganti branche delle Scienze Alternative. UFOLOGY YES e’ organizzato e finanziato dalla dott.ssa Francesca Bittarello con la sua azienda Lux-co Edizioni di Francesca Bittarello che è anche casa editrice (www.luxcoedizioni.com) oltre che specializzata in organizzazione di convegni e Fiere.

Molte già le adesioni degli Stand che saranno presenti all’evento nell’area Padiglioni dedicata agli Espositori con notevoli realtà del mondo ufologico, del mistero e delle scienze alternative e che già hanno aderito. E’ possibile scaricare il modulo per prenotare il proprio stand Espositori sul sito dedicato.

In rete

Il sito web dedicato all’evento è già in rete ed è www.ufologyyes.com e per il salone dell’aerospazio e Aviazione è www.aviationyes.com che vengono aggiornati periodicamente con nuove news, novità ed informazioni e dove è possibile acquistare in anticipo i biglietti che sarà possibile acquistare anche direttamente il giorno dell’evento , prezzi tenuti appositamente accessibili a tutti per

permettere un largo afflusso di appassionati e interessati all’argomento cosi come la partecipazione per gli espositori accessibile a tutte le realtà interessate.

Notevole e lunga anche la lista dei relatori che si alterneranno nei 2 giorni di evento presenti naturalmente anche ospiti stranieri del settore nonché varie associazioni ufologiche hanno aderito. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito web ma per ulteriori informazioni vi sono a disposizione i riferimenti whatsapp e mail dell’organizzatrice.



