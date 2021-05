Il 4 luglio torna il Convegno Ufologia ‘Citta’ di Pomezia’

Grande rientro nel panorama nazionale degli esclusivi eventi organizzati dalla famosa ufologa

Francesca Bittarello, autrice del libro ‘UFO gli archivi inediti’ e volto noto di diverse trasmissioni

televisive: ”Sono molto contenta che finalmente il 4 luglio inauguro l’attesissima undicesima edizione

del popolare convegno di Ufologia citta’ di Pomezia al Simon Hotel che suggella il rientro ai miei

eventi molto attesi da pubblico e stampa. Nell’evento del 4 luglio prossimo Bittarello ha voluto la

presenza come conferenziere anche del Gen. Domenico Rossi già Sottosegretario di Stato alla Difesa

in virtù delle nuove e importanti rivelazioni recenti del Pentagono. “La presenza del Gen. Domenico

Rossi è sicuramente un valore aggiunto e nei miei futuri eventi sono previsti come conferenzieri altri

militari che parleranno alla platea, non scordando il mio excursus passato di collaborazione come

ricercatrice esterna con ambienti militari e il fatto che uno dei miei prossimi libri e di prossima

pubblicazione parla anche di Ufo e militari anche in virtù delle recenti nuove rivelazioni sugli

avvistamenti UAP di oltre Oceano. “. ”Gli eventi che si alterneranno da qui a fine anno sono notevoli

e prevedono successive edizioni mensili del popolare Convegno di Ufologia città di Pomezia nonché

finalmente il ritorno anche alle Fiere a partire da ottobre in una location molto suggestiva e immersa

nel verde sulla via Pontina con Ufology yes, Celtic Yes e Aviation Yes, fiere esclusive con convegni

e stand”

Da questa undicesima edizione del 4 luglio 2021 la vendita dei biglietti è esclusivamente on-line

sulla Piattaforma del sito www.convegnoufologiapomezia.it che sarà attivo per tutte le informazioni

e per l’acquisto dei biglietti che saranno venduti sul sito web sino all’esaurimento posti disponibili

costo 8 € a persona verrà rilasciata una ricevuta on-line da consegnare al personale presente il

giorno dell’evento per accedere in Sala Convention.

Relatori: Adriano Forgione, Marco Rocchi, Francesca Bittarello, Dario del Buono, Osvaldo Carigi,

Berardino Ferrara, Alessandro Marcon, e con la presenza tra i relatori in via esclusiva del Gen.

Domenico Rossi Già Sottosegretario di Stato alla Difesa.

Must del Convegno per gli ospiti : Cappuccino Alieno, Panino Alieno, Merenda Aliena e la Lotteria

Aliena a fine giornata, Stand Espositori.

Vendita dei biglietti sino ad esaurimento posti in Sala Congressi sulla piattaforma on-line

www.convegnoufologiapomezia.it

I media che si accreditano al popolare Convegno di Ufologia città di Pomezia sono sempre in aumento

ad ogni edizione sia testate giornalistiche locali, nazionali ed internazionali. Nell’edizione del 2019

era presente in diretta con uno spazio riservato all’interno della Sala Convention anche la Rai con la

trasmissione Quelli che il calcio. La Rai è stata più volte presente anche nelle passate edizioni del

Convegno di Ufologia città di Pomezia con il programma Nemo. I media che sono interessati a

partecipare all’evento dovranno preventivamente contattare l’organizzatrice per l’accredito stampa

Per questa edizione troverete anche uno spazio media “il divano di rosso marlene” della giornalista

marlene Filoni direttrice del noto giornale di cultura e spettacolo “LF Magazine” che in accordo con

l’organizzatrice seguira’ l’evento con interviste e servizi.

Rispettate tutte le vigenti normative in materia di eventi aperti al pubblico.

var url177681 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=177681”;

var snippet177681 = httpGetSync(url177681);

document.write(snippet177681);