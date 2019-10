Pomezia: tutto pronto per il nono convegno di Ufologia

Finalmente al filo di partenza il popolare “ 9 ° Convegno di Ufologia città di Pomezia ”.

Un convegno ambito

Si terrà domenica 10 novembre 2019 , presso l’ accogliente e rinomato Simon Hotel a 4 stelle,

denominato ormai dagli appassionati l’hotel degli ufo, divenuto in pochi anni il Convegno più

ambito e ricercato sui motori di ricerca in Italia per la splendida organizzazione e la qualità dei

relatori e per le tante sorprese e innovazioni che l’organizzatrice unica dott.ssa Francesca

Bittar ello propone ed apporta ad ogni edizione tanto da destare l’interesse di televisioni nazionali

e locali e tanti giornali importanti presenti ad ogni edizione .

Una grande sala a disposizione

Per la prima volta nel la storia del rinomato evento si svolgerà in una nuova Sala Conferenze da 500 posti. Anche per questa edizione previsto il pienone di pubblico appassionati o curiosi e organi di stampa e media che giungeranno da tutto Italia compreso l’immancabile presenza di stampa nazionale e locale infatti a loro viene dedicata un area stampa riservata con graditi cadeaux offer ti dall’organizzazione.

Ospiti di rilievo

Gli ospiti Relatori del convegno ufo sono vari e molto importanti difatti incredibile la presenza di

Filiberto Caponi l’Italiano che negli anni 90 ebbe un incontro ravvicinato del terzo tipo con una

creatura extraterrestre e il suo caso come noto è stato negli anni al centro di depistaggi e

calunnie da parte dei detrattori di questo caso ufologico ma Filiberto Caponi sarà qui presente

a Pomezia dove sarà spiegato e analizzato il suo caso reputato assolutamente veritiero e per

l’occasione per spiegarci al meglio il Caso Caponi oltre a lui sarà presen te un super testimone

dell’ Ansa Carlo Daniele che racconterà fatti inediti e incredibile sui depistaggi avvenuti del caso

Caponi a seguire altri importanti Relatori che appassioneranno tutti i presenti infatti a seguire

sarà presente l’ex Sottosegreta rio di Stato alla Difesa Gen. Domenico Rossi già deputato che

parlerà degli Ufo e le FF.AA. a seguire Pablo Ayo ufologo famoso anche per aver cur ato e

presentato per anni la trasmissione Mistero su Italia 1 per il settore ufologico e spesso su rai e

mediaset per parlare del fenomeno ufo che parlerà dell’ argomento di attualità sulle dichiarazioni

della US Navy , Maurizio Baiata noto ufologo italo. – americano con oltre quarantennale storia di

studi ci parlerà della cover up ufo e poi la Francesca Bitta rello che essendo nota ufologa e

investigatrice ufologica nonché organizzatrice del Convegno e dell’ evento UFOLOGY WORLD per

l’ Italia ( che si svolgerà nel 2020 info www.ufologyworld.it ) che parlerà dei misteri legati a diversi

incidenti accaduti in prossimità dei crop circles e poi non mancherà Dario Del Buono uno dei

più accreditati esperti in Italia di Ufologia nell’ottica esoterica Esoterismo Sponsor dell ’evento

oltre il Simon H otel , ci sarà come Main Sponsor la nota Diadora Pubblicità di Pomezia e il famoso

Mercatino dell’ Usato di Pomezia , saranno presenti con uno stand Ives Rocher e la nota scrittrice

di fantasy per bambini Patrizia Licari Gradella con il suo ultimo libro che sta riscuotendo molto

successo nonché la ricercatrice di cristalli e cristallo terapia Alessia Serafin a disposizione del

pubblico in uno stand a lei dedicato