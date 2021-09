Grandi novità in nome degli eventi di altissimo livello internazionale quali ci ha abituato la famosa ufologa manager e organizzatrice Francesca Bittarello che per la XIII° Edizione del popolare Convegno di Ufologia città di Pomezia prevista per il 26 settembre 2021 nel prestigioso Simon Hotel ha inserito la possibilità per chi è sfornito di GREEN PASS di effettuare UN TAMPONE SALIVARE RAPIDO ALL’ENTRATA CON PERSONALE MEDICO AL COSTO MODICO DI SOLI 5 € per venire incontro alle esigenze di coloro vaccinati e non che vogliano partecipare ai prestigiosi e ambiti suoi eventi internazionali.

L’esito del Tampone Rapido effettuato in loco nel Gazebo dedicato o il Green Pass o il CertificatoTampone negativo effettuato 48 ore prima dovrà essere consegnato all’entrata allo STAFF con la pettorina con i fregi UFOLOGY WORLD allo Staff altamente specializzato dell’organizzatrice.

Il biglietto si può acquistare in anticipo nella piattaforma web dedicata all’evento che è www.convegnoufologiapomezia.it oppure essere acquistato il giorno dell’evento all’entrata presso lo Staff.

ll giorno dell’evento ci sarà anche l’iniziativa “IL MUST GASTRONOMICO TOP” visto il grande successo della precedente edizione : i partecipanti dovranno inviare una loro foto con il must gastronomico personalizzato acquistato il giorno dell’evento (Panino Alieno, Merenda Aliena, o Cappuccino Alieno) a info@convegnoufologiapomezia.it e le loro foto saranno pubblicate sulla pagina “concorso foto” del sito web www.convegnoufologiapomezia.it

Il Parterre dei Relatori oltre la confermata e prestigiosa presenza del Gen. Domenico Rossi Già Sottosegretario di Stato alla Difesa sono l’ufologa e organizzatrice Francesca Bittarello e ancora Sabrina Mainolfi, Angelo Maggioni, Patrizio Mariotti, Michele Manzoni e Alessandro Marcon.



