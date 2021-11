Il palinsesto del XV° Convegno di Ufologia Città di Pomezia

Ecco l’attesissimo PALINSESTO (in allegato orari e palinsesto dell’evento) del prossimo prestigioso XV° CONVEGNO DI UFOLOGIA CITTA’ DI POMEZIA organizzato mensilmente dalla famosa ufologa manager Francesca Bittarello il 21/11/2021

al solito nell’accogliente e rinomato Simon Hotel dopo il grande successo delle precedenti edizioni nonostante il periodo legato all’introduzione del GREEN PASS che la manager ufologa ha bypassato mettendo la possibilità di effettuare tamponi rapidi antigenici all’entrata della Sala Congress ad un costo ridotto di 5 € accollandosi lei le spese inerenti al servizio aggiuntivo che danno un valore aggiunto ai suoi prestigiosi eventi..

Iniziativa questa che le valsa la simpatia dei tanti appassionati no vax oltre a quella consolidata dei pro vax come consuetudine. I Relatori che parleranno alla platea in Conferenza per questa edizione oltre l’ufologa e organizzatrice Francesca Bittarello che parlerà dei retroscena degli UAP Americani anche il note giornalista ufologo del Corriere della Sera Flavio Vanetti che parlerà del suo blog ufologico nel Corriere della Sera,Osvaldo Carigi dei retroscena sugli UFO che nascondono i Presidenti USA da Roosvelt a Biden, Il prof. Patrizio Mariotti con gli Ufo di Hitler, Il ricercatore veneziano Luciano Gasparini con una sua visione sacra dei crop circles e l’ufologo Savonese Angelo Maggioni presidente ARIA con Michele Manzoni il noto indagatore di fake news che spiegherà come scoprire le fake e con l’autorevole partecipazione del Generale Domenico Rossi Già Sottosegretario di Stato alla Difesa che aggionerà i presenti su gli UAP in Italia portando all’attenzione della platea la voce istituzionale italiana sulla presenza di UAP-UFO nei nostri spazi aerei.

ECCO I MUST DI QUESTA EDIZIONE

1) RICONFERMATA VISTO IL SUCCESSO DELLA SCORSA EDIZIONE la possibilità inserita dall’organizzatrice di acquistare on-line un biglietto ridotto per poter accedere alla diretta streaming in Zoom il giorno dell’evento (con delle credenziali di accesso alla connessione riservata che fornirà l’organizzatrice contestualmente all’acquisto del biglietto) per chi è impossibilitato a partecipare fisicamente al prestigioso evento.

2) Ritorna anche un’altra iniziativa dell’organizzatrice che ha riscosso notevole successo alla scorsa edizione ovvero la possibilità per chi non ha il GREEN PASS di effettuare a un prezzo minimo (solo 5€ contro i 22 € statali) il Tampone Antigenico Covid-19 all’entrata con personale medico messo a disposizione dalla stessa organizzatrice che si accolla parte delle spese anche dei Tamponi che effettueranno al suo pubblico che ne farà richiesta.

L’acquisto dei biglietti per la diretta in streaming su zoom il giorno dell’evento è EFFETTUABILE ESCLUSIVAMENTE SULLA PIATTAFORMA DEL SITO WEB www.convegnoufologiapomezia.it al costo ridotto di 5€. INVECE i biglietti per accedere in sala Congress il giorno dell’evento sono acquistabili anche il giorno stesso dell’evento all’entrata dallo STAFF dell’organizzatrice riconoscibili dalla pettorina con i fregi UFOLOGY WORLD.



