Pomezia, Natale d’Amore: Slamp porta una nuova luce alle feste con i suoi alberi scultura

Conto alla rovescia per l’arrivo degli alberi di Natale. Nel cuore del centro cittadino di Pomezia e Torvaianica domenica 8 dicembre saranno inaugurate due opere luminose “albero scultura” alte oltre 10 metri, pezzi unici disegnati appositamente per questa occasione, dal Direttore Creativo di Slamp Luca Mazza. L’azienda leader nella creazione di lampade di design realizzate a mano e distribuite a livello internazionale, per il Natale 2019 celebra il territorio che la ospita da oltre 25 anni con un progetto davvero speciale.

Con una struttura in acciaio rivestito da frammenti “di ghiaccio”, gli alberi, realizzati in collaborazione con l’azienda pometina Clax Italia, presentano un design scultoreo ispirato alla forma piramidale che acquisiscono le stalagmiti.

L’amore

“Il concept che ha portato alla realizzazione delle opere – ha spiegato il Direttore Creativo di Slamp Luca Mazza – è stato suggerito dal tema delle festività natalizie di quest’anno: l’Amore. Un insieme di tessere che, attraendosi, escono dalla terra e si uniscono per andare a formare un “tutto d’amore”. Due sculture simbolo di unione e di solidarietà, atte a rappresentare quell’insieme di gesti, di momenti, di sorrisi, di bellezza che danno vita al sentimento dell’Amore, in tutta la sua forza e potenza. L’unico sentimento capace di trasformare il futuro. Con l’intento di comunicare questo messaggio le opere prendono il nome di ‘Frammenti di un tutto d’amore’”.

Proficue collaborazioni

“La proficua collaborazione messa in piedi con le aziende del territorio – ha dichiarato il vice Sindaco Simona Morcellini – ha portato al sodalizio con Slamp. Un progetto creativo, dal design innovativo, che prende ispirazione dalle geometrie pure delle piazze, mantenendo coerente il “tutto” – inteso come totalità dell’opera – ma decostruendo la parte decorativa come rappresentazione dei singoli cittadini. Il concept di questo progetto abbraccia la nostra idea di Natale: una festività inclusiva, in cui l’amore e la bellezza diventano veicolo di valori eterni, capaci di unire nel “qui ed ora” le anime di tutti”.

Albero innovativo

“Anche quest’anno – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – grazie alla sinergia messa in piedi con le aziende del territorio possiamo donare ai cittadini e ai tanti turisti un albero innovativo, di grande qualità, sostenibile grazie ai led a basso consumo energetico, che vestirà a festa la nostra Città rendendola ancora più bella e attrattiva per vivere con passione la magia del Natale”.

Le due sculture luminose gemelle verranno posizionate in due diverse location della città che, dal 1994, ospita la sede di Slamp. Illumineranno il punto nevralgico, il cuore di due centri abitati: piazza Indipendenza a Pomezia e piazza Ungheria a Torvaianica. L’accensione delle due opere avverrà domenica 8 dicembre rispettivamente alle ore 17.00 e alle ore 19:00. Sarà possibile ammirare lo spettacolare gioco di luci riprodotto dalle imponenti installazioni fino al 6 gennaio.