Un successo annunciato UFOLOGY WORLD

UFOLOGY WORLD non ha deluso le tante aspettative di questi mes i e si è identificato nel

panor ama nazionale ed internazionale sia un evento popolare a misura di famiglie che per

appassionati del tema ufo, fantascienza, mistero e scienze alternative.

La manifestazione è stata organizzata e condotta interamente dalla dottoressa Francesca

Bittarello, ufologa nonché organizzatrice di eventi aeronautici e ufologici come il popolare

“Convegno di Ufologia Città di Pomezia”. “Erano anni che sognavo di fare questo evento e

di portare il mio marchio UFOLOGY WORLD che ho anche registrato all ’ Uff icio Italiano

Brevetti e marchi spiega la Bittarello – Sono stati venduti tanti biglietti con la promo ufo

che sarà attiva anche per la seconda edizione con un forte scont o sui biglietti , metodo

efficace e che utilizzerò anche per i prossimi anni, perché mi ha permesso di rendermi co nto

anche della vendita. Nel frattempo per migliorare alcune cose – annuncia l’ufologa – il

prossimo evento in programma il 20 e 21 giugno 2020, si farà con il Villaggio di Uf ology

W orld all’aperto, e non più ristretto in un Padiglione , con tanti gazebo a tema e con le sale

conferenze vicino al Villaggio per semplificare gli spostamenti degli appassionati tra i vari

spazi di Uf ology world “.

Intanto il bilancio della manifestazione a Castel Romano ha soddisfatto le aspettative. Aree

padiglioni con gazebo per gli stand, aree mostre ed esposizioni a tema, ma soprattutto tre

teatri che hanno ospitato una serie di conferenze a tema, eventi, proiezioni e attrazioni di

ogni tipo nel parco a tema di Castel Romano basato sul cinema e sulla televisione. E gli

alieni, gli UFO con infinite e bellissime storie di fantascienza si sa, hanno dato tanto a

cinema e tv.

Un evento nazional – popolare che ha attratto visitatori e curiosi da ogni parte d’It alia

affrontando con delicatezza e fantasia ed in maniera divertente un tema, quello della

divulgazione ufologica, molto importante. Numerose le associazioni ufologiche, i gruppi e

le strutture che hanno aderito all’iniziativa. (Vedere programma UFOLOGY WORLD per

tutti i partecipanti). Il prossimo anno 2020 è previsto per il 2 0 e 21 giugno 2020.

L ’ Organizzatrice già sta partendo con l ’ organizzazione della seconda edizione e come

tappe intermedia aspetta tutti gli appassionati il 3 novembre a Pomezia presso il Simon

Hotel per il suo consueto e rinomato Conveg no di Ufologia Città di Pomezia.