Scanzi: “Questa cosa di eleggere una donna, buttata lì così come un mantra, è l’ennesima stortura italiana”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina facebook:

Questa cosa di “eleggere una donna”, buttata lì così come un mantra, è l’ennesima stortura italiana. È una frase che per certi versi non vuol dire niente e per altri è un insulto. In primo luogo, dire cose tipo “Eleggiamo Mattarella, Draghi oppure una donna” è aberrante da un punto di vista linguistico. Cosa vuol dire? Sarebbe come dire “Eleggiamo Segre, Cartabia oppure un uomo”.

E poi BASTA (lo dico anche a chi lo fa in buona fede) con questi appelli al presidente donna. Dipende dalla donna, dipende dall’uomo. Alludere genericamente alla “donna” è un insulto alla donna stessa in primis, e poi a tutto il paese.

Voi vorreste al Quirinale la Casellati? La Cartabia? La Santanché? Io no. Come non vorrei Berlusconi, Amato, Casini, Gianni Letta eccetera.

Si facciano una buona volta i nomi, donne o uomini che siano. Non le mere (e oscene) classificazioni di genere. Segre sì, Casellati no. Mattarella sì, Berlusconi no. Non è (non dovrebbe essere) questione di donna o uomo, ma di storia personale; di etica, di morale; di passione, di reputazione.

Parliamo una buona volta di meritocrazia, non di bandierine!