Sondaggio Dire-Tecnè: “Futuro di Draghi? Per gli italiani meglio Chigi del Quirinale”

La maggior parte degli italiani (63%) vorrebbe vedere Mario Draghi ancora presidente del Consiglio, molti meno sono quelli che lo immaginano al Quirinale (16%). Non si esprime il 21% degli italiani. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 17 dicembre 2021 su un campione di mille persone. Gli elettori di Azione, Italia Viva e +Europa (80%) sono quelli che sposerebbero più volentieri un bis di Draghi a Chigi, solo il 13% sarebbe felice di vederlo presidente della Repubblica. Tra gli elettori del centrodestra, il 63% ‘vota’ per Chigi e il 19% per il Quirinale; tra gli elettori di centrosinistra il 64% lo vedrebbe premier e il 24% capo dello Stato.

FIDUCIA MATTARELLA SALE AL 75,5%

Continua a crescere la fiducia degli italiani nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: +0,2 nell’ultima settimana. Il capo dello Stato passa da 75,3% a 75,5%.

Fonte: agenzia dire



var url220682 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=220682”;

var snippet220682 = httpGetSync(url220682);

document.write(snippet220682);