Il 2021 visto da Meta: persone e temi più commentati su Facebook e Instagram

Di cosa si è discusso maggiormente su Facebook e Instagram nel corso del 2021 che volge al termine? Quali sono stati i temi più caldi, i termini più condivisi e le parole più utilizzate nei commenti degli utenti delle principali piattaforme social in Italia?

A svelarlo è la prima panoramica di Meta sui momenti più significativi dell’anno, rispecchiati nelle discussioni e nei commenti su Facebook e Instagram.

Mai come negli ultimi due anni, i social network hanno dimostrato il loro valore come luogo fondamentale per rimanere in contatto, fare community, condividere i momenti importanti della propria vita e costruire spazi di discussione e confronto.

Meta ha individuato le parole che, più di tutte, hanno registrato picchi di utilizzo nel corso del 2021 all’interno dei post e dei commenti sulle proprie piattaforme, spesso rispecchiando fedelmente i temi che hanno mobilitato maggiormente l’opinione pubblica nell’ultimo anno.

Ecco quali sono i termini più usati nel 2021 sulle piattaforme Meta, raggruppati in aree tematiche e riportate in ordine rigorosamente alfabetico.

ATTUALITÀ

Non potevano mancare i vaccini tra gli argomenti più commentati nell’ambito della stretta attualità, sebbene l’elenco delle parole più utilizzate non manchi di sorprendere per la varietà delle tematiche toccate. I termini di cui si è fatto più uso su Facebook e Instagram, infatti, sono stati:

bitcoin

ibernazione

intelligenza artificiale

stato di emergenza

vaccino

IDENTITÀ DI GENERE

I tanti dibattiti che hanno caratterizzato il mondo politico e la società ultimamente hanno naturalmente avuto una manifestazione anche sui social. Ecco perché tra le parole più postate e commentate del 2021 troviamo non a caso:

eterosessualità

identità di genere

lesbismo

orientamento sessuale

transfobia

TEMI SOCIALI

Gli utenti di Facebook e Instagram si sono confrontati anche su altri argomenti importanti, legati alla Società e all’attualità. In questo caso i termini più ricorrenti nelle discussioni sono stati:

disabilità

diritti umani

divorzio

femminicidio

genocidio

SOSTENIBILITÀ

Le persone hanno mostrato quest’anno anche grande sensibilità nei confronti della tematica ambientale, che è stata tra le più discusse e commentate attraverso le parole:

auto elettrica

mobilità sostenibile

pannello solare termico

pompa di calore

risparmio energetico

TERRA

Greta Thunberg, i Fridays for Future, la Conferenza Cop26 di Glasgow dedicata ai cambiamenti climatici: il 2021 è stato caratterizzato da dibattiti ed eventi legati all’emergenza climatica e alla necessità di intervenire per salvare il nostro pianeta. Ecco quindi che la Terra è stato uno dei temi più discussi attraverso le seguenti parole:

biodiversità

clima

delfini

livello del mare

ora della Terra

SALUTE E BENESSERE

Non solo di Covid si è parlato su Facebook e Instagram quest’anno: a suscitare l’interesse delle persone in modo crescente ci sono stati molti temi legati alla salute e al benessere, fisici e mentali. Tra queste:

pilates

pole dance

psicoterapia

respirazione

vegetarianismo

ARTE, CULTURA

L’artista preferito dagli utenti risulta essere il più enigmatico tra i maestri contemporanei: Banksy. Oltre a lui, tra le parole più postate e commentate legate all’arte, alla cultura e più in generale all’intrattenimento, troviamo:

Banksy

Eurovision

Frida Kahlo

MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna)

Pagliacci (Opera di Leoncavallo)

VIAGGI

Mete visitate o desiderate, luoghi vicini o moderatamente lontani per questo 2021. Da sempre il tema del viaggio riscuote successo sui social, fa sognare e rappresenta una delle occasioni preferite per condividere foto e video. Tra le mete del Belpaese di cui si è più parlato troviamo:

Cesenatico

Costiera Amalfitana

Isole Eolie

Monte Conero

Polignano a Mare

Le cinque mete all’estero più esplorate e sognate, invece, sono state:

Corfù

Lisbona

Monte Carlo

Parigi

Praga

SPORT

Senza alcun dubbio, il 2021 è stato l’anno dello sport italiano. La vittoria della Nazionale agli Europei di calcio e i successi dei nostri atleti alle Olimpiadi non potevano certo non infiammare il tifo. Ecco i termini e i nomi degli sportivi più presenti nelle discussioni e nei post degli utenti:

Giochi Olimpici estivi

José Mourinho

Leonardo Bonucci

Paulo Dybala

UEFA Europa League

COLONNE SONORE

Da sempre, la musica accompagna le nostre giornate e i nostri momenti più importanti. Ecco le canzoni più utilizzate nelle Stories su Facebook e Instagram e nei Reels su Instagram nel corso del 2021:

Cold Heart di Elton John feat. DuaLipa

Finchè non mi seppelliscono di Blanco

La più Bella di Mecna

MAMMAMIA dei Måneskin

My Heart Goes (La Di Da) di Becki Hill