Scanzi: “Il problema sarebbe Fedez? Ma non prendetemi per il culo, dai”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Per me Fedez vi sta trollando tutti, da mago di marketing e comunicazione qual è, e non ci pensa neanche a candidarsi. Oltretutto, conoscendolo un po’, credo che lui e la politica politicante siano proprio due mondi paralleli. Un conto è impegnarsi da cittadino qualsiasi (benché famoso) e un altro è stare nei palazzi quasi sempre mefitici della politica. Fedez durerebbe sei secondi. Trovo però mitologico che in tanti, ora, gridino e scrivano cose tipo “no Fedez no, sarebbe ridicolo”, ho perfino letto berlusconiani di peso dire “basta con nani e ballerine”. E lo dicono loro, che i nani e le ballerine li votano e riveriscono da decenni.